Von Victor Gojdka, Frankfurt

Die vielleicht größte Liebeserklärung für den M-Dax kam Anfang August von Heinz-Jürgen Bertram. Der Chef des Duftstoffherstellers Symrise hatte damals glänzende Chancen, mit seinem Unternehmen in den prestigereicheren Leitindex Dax aufzusteigen. Ob er Gefallen an diesem Gedanken finde? "Ich weiß nicht, ob es toll ist, dem Trümmerhaufen Wirecard im Dax nachzufolgen", sagte Bertram. Die Botschaft zwischen den Zeilen war klar: Bertram wollte erst einmal im M-Dax bleiben. Das, was andere despektierlich die zweite Liga am Parkett, das Unterhaus der Börse, den kleinen Bruder des Leitindex nennen.