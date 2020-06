Die Lufthansa hat sich nach kritischen Äußerungen ihres größten Einzelaktionärs Heinz Hermann Thiele in einem dramatischen Appell an die Anteilseigner gewandt und sie aufgefordert, ihr Stimmrecht wahrzunehmen. Thiele habe sich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht darauf festgelegt, dem Stabilisierungspaket im Volumen von neun Milliarden Euro zuzustimmen und könne bei der erwartet geringen Präsenz anderer Aktionäre die geplante Rettung verhindern. Für diesen Fall drohe "zeitnah zur Hauptversammlung ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren".

Thiele hatte in dem Interview vor allem kritisiert, dass der Staat einen Anteil von zunächst 20 Prozent an der Lufthansa übernehme und bezweifelte, dass er auf sein Mitspracherecht, wie eigentlich vereinbart, tatsächlich weitgehend verzichten werde. Er hoffe darauf, dass das Paket in Teilen vor der für den 25. Juni angesetzten Hauptversammlung noch einmal neu verhandelt und die Rolle des Staates stärker begrenzt werden könne.

Thiele hatte seinen Anteil von zuletzt zehn Prozent Anfang der Woche auf mehr als 15 Prozent erhöht. Bei der Hauptversammlung müssen dem Hilfspaket zwei Drittel des teilnehmenden Kapitals zustimmen. Allerdings nahmen an der letzten ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai nur 33 Prozent der Aktionäre teil. Der Lufthansa-Vorstand geht davon aus, dass auch dieses Mal trotz der dramatischen Lage weniger als 50 Prozent bei der virtuellen Veranstaltung präsent sein werden. Thiele könnte also mit einem Nein die Rettung noch einmal aushebeln. Erst bei einer Präsenz von mehr als 50 Prozent genügt eine einfache Mehrheit.

Die große Frage ist nun, ob es Thiele tatsächlich gelingt, Aspekte der komplexen Einigung noch einmal aufzuschlüsseln. Dies würde wohl voraussetzen, dass die Bundesregierung bereit wäre, mit ihm direkt zu verhandeln. Eine Lösung, bei der die Zustimmung Thieles und die der anderen Aktionäre nicht nötig ist, wäre, den Staatsanteil auf zehn Prozent zu begrenzen. Die Bundesregierung hatte aber auf einem größeren Anteil bestanden und das Risiko in Kauf genommen, bei der Hauptversammlung in letzter Sekunde ausgebremst zu werden. Lufthansa hatte sich zuletzt mit der Bundesregierung über Hilfen von neun Milliarden Euro geeinigt, denen die Aktionäre zustimmen müssen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte dazu am Mittwoch in Berlin, er sei mit dem Deal zur Rettung der Lufthansa zufrieden. Er habe keine Sorge, dass er gekippt werden könnte. "Wir haben eine gut abgewogene Lösung gefunden. Das haben viele bescheinigt. Deshalb hoffe ich, dass es eine gute Entscheidung der Aktionäre gibt. Da setze ich jetzt drauf". Nachverhandlungen schloss der Finanzminister aus. "Das ist verhandelt. Punkt." Die Hilfen des Bundesregierung setzen sich aus einer stillen Beteiligung in Höhe von 5,5 Milliarden Euro sowie einem KfW-Darlehen von 3,5 Milliarden Euro zusammen. Außerdem beteiligt sich der Staat mit zunächst 20 Prozent am Unternehmen und hat bei der Besetzung von zwei Aufsichtsratsposten ein Mitspracherecht. Der Anteil kann unter bestimmten Bedingungen auf bis zu 30 Prozent steigen, damit hätte die Bundesregierung eine Sperrminorität. Außer in Ausnahmefällen, wie etwa, um eine feindliche Übernahme zu verhindern, will der Staat gemäß der Vereinbarung aber sein Stimmrecht nicht nutzen.

Detailansicht öffnen Investor Heinz Hermann Thiele kritisiert das Rettungspaket für die Lufthansa. (Foto: imago images/ITAR-TASS)

Lufthansa müsste nach eigenen Angaben ein Schutzschirmverfahren beantragen, wenn das Paket bei der Hauptversammlung nicht die erforderliche Mehrheit bekommt und "es dann nicht unverzüglich zu einer anderen Lösung kommt". Der Konzern hatte Ende April eine Liquidität von rund vier Milliarden Euro, von denen 1,8 Milliarden aber von den Kunden wegen stornierter Flüge zurückgefordert werden können. Monatlich verbrennt Lufthansa derzeit 800 Millionen Euro, damit reicht das Geld voraussichtlich nur noch bis Juli. Vorstandschef Carsten Spohr hatte die Mitarbeiter zuletzt gewarnt, die Ende des Monats anstehende Auszahlung der Gehälter sei noch wacklig.

Ein Schutzschirmverfahren ist ein Spezialfall des deutschen Insolvenzrechtes, das für eigentlich gesunde Unternehmen gedacht ist, die unverschuldet in Not geraten sind. Lufthansa hatte eine solche Insolvenz seit Monaten vorbereitet, und zwar für den Fall, dass das staatliche Rettungspaket nicht zustande kommt. Das Management würde unter Aufsicht eines Sachwalters weiter die Geschäfte führen, das Unternehmen könnte sich im großen Stil alter Schulden entledigen und Tarifverträge neu verhandeln. Alle vor der Insolvenz gebuchten Tickets würden ihre Gültigkeit verlieren. Auch die Aktionäre würden mit großer Wahrscheinlichkeit alles verlieren. Derzeit operiert die Ferienfluggesellschaft Condor unter dem Schutzschirm, sie durchläuft das Verfahren wegen des Zusammenbruches der früheren Muttergesellschaft Thomas Cook.

Lufthansa bräuchte auch in einem Schutzschirmverfahren mutmaßlich Hilfen in Milliardenhöhe, um den Betrieb fortsetzen. Diese Hilfen müsste aller Wahrscheinlichkeit der Staat zur Verfügung stellen, und zwar in Form von Kreditbürgschaften. Nach Ende des Verfahrens bräuchte Lufthansa neue Eigentümer.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Der 79-jährige Thiele ist Hauptaktionäre der Unternehmen Knorr Bremse und Vossloh. Sein aktuelles Vermögen wird auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt. Thiele hatte seinen Anteil an Lufthansa in den letzten Wochen sukzessive ausgebaut, nun will er seine starke Position für Nachbesserungen bei dem Rettungspaket nutzen, denn er glaube, "man habe intensiver verhandeln können".. Den Weg in die Insolvenz dürfe man "nicht von vorneherein ausschließen", sagte der Unternehmer in dem Interview. "Die Existenz der Lufthansa wäre in einer Insolvenz nicht am darauffolgenden Tag erledigt. Es könnten sich daraus ebenso neue Möglichkeiten ergeben, auch wenn natürlich das Risiko steigt."

Analysten wie Daniel Röska von Bernstein Research warnen seit langem, dass ein Schutzschirmverfahren das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen auf lange Sicht zerstören würde. Weil auch Tickets wertlos würde, dürfte das Gleiche für die Kunden gelten. Die Mitarbeiter müssten sich auf nie dagewesene Einschnitte einstellen, die Übergangsversorgung der Piloten wäre in Gefahr. Aus all diesen Gründen hatte der Vorstand entschieden, dass eine solche Insolvenz nach Kräften vermieden werden soll.