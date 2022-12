Kommentar von Jens Flottau

Solche Dinge werden zwischen Bundesregierung und großen Unternehmen normalerweise diskreter geregelt, es soll ja am Ende niemand das Gesicht verlieren. Doch das war nun egal. Kurz nachdem bekannt geworden war, dass Lufthansa ihren Vorständen für 2021 womöglich Langfrist-Boni auszahlen will, ließ Regierungssprecher Steffen Hebestreit dem Konzern am Mittwoch öffentlich ausrichten: "Die Bundesregierung sieht das ausdrücklich anders."