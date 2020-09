Unterwegs in Bangkok: Delivery Hero ist in Deutschland nicht aktiv, aber beispielsweise in Thailand.

Interview von Caspar Busse

Seit Beginn der Corona-Pandemie war Niklas Östberg, 40, erst zweimal in der Zentrale in Berlin. Der Vorstandschef von Delivery Hero, einem international tätigen Essenslieferanten, arbeitet vom Home-Office aus in Zürich. Der Schwede Östberg hat das Unternehmen 2011 in Berlin gegründet, inzwischen ist Delivery Hero in mehr als 40 Ländern mit rund 25 000 Mitarbeitern weltweit tätig (jedoch nicht in Deutschland), machte noch nie Gewinn, ist an der Börse trotzdem 18 Milliarden Euro wert und seit drei Wochen im Dax-30, als Ersatz für die Skandalfirma Wirecard. Die Skepsis ist groß.