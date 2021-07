Essay von Gooyong Kim

Die weltweit erfolgreiche Popmusik aus Südkorea verfolgt ein neoliberales Mantra. K-Pop forciert geschickt, was der Neoliberalismus anstrebt: Der Markt soll auf alle Bereiche des Lebens ausgeweitete werden, der ökonomische Imperativ die Gesellschaft völlig durchdringen. In seiner extremen Form manifestiert sich dieses Vorgehen in der scheinbar unaufhaltsam populären Band BTS. Die Botschaft ihrer Musik: Auch wenn es den Menschen finanziell schlechter geht, sollen sie bitte immer weiter selbst an sich arbeiten und an ihren individuellen Erfolg im Kapitalismus glauben. Dieser Artikel wirft ein kritisches Licht auf das Phänomen der neoliberalen Agenda des K-Pop.