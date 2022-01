Von Claus Hulverscheidt

Wie immer im Leben ist alles eine Frage der Perspektive. Verlässt man sich etwa allein auf die Statistiken, dann gab es in den vergangenen 45 Jahren nicht einen US-Präsidenten, der nach zwölf Monaten im Amt auch nur annähernd eine solche wirtschaftspolitische Erfolgsbilanz vorweisen konnte, wie das Joe Biden jetzt kann. Das Wachstum liegt mit 5,5 Prozent doppelt so hoch wie im Schnitt früherer Jahre, die Arbeitslosenquote ist um zwei Punkte auf 4,2 Prozent gesunken. Löhne und Firmengewinne sprudeln, die Börsen eilen von Rekord zu Rekord. Rein von den Zahlen her betrachtet, so resümierte jüngst ein Kolumnist der Agentur Bloomberg, sei das Zwischenzeugnis des Mannes aus Delaware "unschlagbar".