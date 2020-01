Auch zum Schlittenfahren, hier in Garmisch-Partenkirchen, braucht es die passende Ausrüstung.

Rucksäcke aus Bio-Fasern, Anoraks aus recyceltem Plastikmüll: Die Sportartikelbranche profitiert von der neuen Lust an der Bewegung und entdeckt das Thema Nachhaltigkeit für sich.

Der Rucksack sieht, nun ja, wenig aufregend aus. Farblich irgendwo zwischen Weiß und Beige angesiedelt, ohne Schnickschnack und funktionale Auffälligkeiten, macht ihn sein Material zu etwas Besonderem: Textilfasern auf Cellulose-Basis. "The Collection of Tomorrow" heißt die Produktlinie des kleinen norwegischen Herstellers Bergans, die er gemeinsam mit einem finnischen Bio-Faserhersteller nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft entwickelt hat. Eine Produktjury bei der am Sonntag eröffneten Sportartikelmesse Ispo zeichnete den Rucksack mit einem Preis für Nachhaltigkeit aus.