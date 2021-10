Essay von Lena Dräger

Wie entsteht Inflation? Die Debatte wird in Deutschland von manchen alarmiert geführt, klar: Jetzt steht sogar eine Vier vor dem Komma. Die Bundesrepublik verzeichnet die höchste gemessene Inflationsrate seit dem Boom der Wiedervereinigung. Der Blick in die ökonomische Theorie und in die relevanten Daten ist vielleicht nicht so aufregend wie eine hitzige Inflationsdebatte - aber lehrreich, weil er einige Inflationssorgen nehmen kann. Vor allem kann dieser Blick sogar helfen, dass die Preise nicht zu sehr steigen, wie sich zeigen wird.