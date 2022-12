Und täglich grüßt der Preisanstieg: Kundinnen in einem Supermarkt in Italiens Hauptstadt Rom.

Kommentar von Markus Zydra, Frankfurt

Die Inflation in Europa hat fast ihren Höhepunkt erreicht. Das sagte der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in einem Zeitungsinterview. Vielleicht möchte er mit diesen Worten Europas Bevölkerung ein wenig beruhigen. Allein, das dürfte ihm nicht gelingen. Die Preise für Energie und Lebensmittel sind zuletzt mit zehn Prozent so stark gestiegen wie noch nie seit Bestehen der Währungsunion. In Deutschland muss man bis ins Jahr 1951 zurückgehen, um vergleichbare Teuerungsraten zu finden.