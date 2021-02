Von Marianne Körber

Jede Familie und jeder Single in Deutschland sollte Wohneigentum haben - ein Haushalt, ein Haus. Oder eine Wohnung. Was klingt wie eine schräge Wahlkampfparole, ist aber gar nicht so utopisch. Rumänien beispielsweise hat eine Wohneigentumsquote von 95 Prozent, Norwegen von 80, und Frankreich immerhin noch von 65. In Deutschland hat jeder zweite Haushalt Immobilieneigentum. Zu wenig, finden viele. Und warum sollte hier nicht gehen, was in anderen Ländern seit Langem üblich ist?