Was man über Reits wissen sollte

Reits, eine spezielle Form von Aktiengesellschaften, kaufen Immobilien, zum Beispiel Büros. An die Aktionäre schütten sie regelmäßig einen Großteil ihrer Gewinne aus.

Mit wenig Geld in Büros, Kliniken, Einkaufszentren oder Pflegeheime investieren: Wer sich am Aktienmarkt an Immobilien-Gesellschaften beteiligt, kann von regelmäßigen Mieterträgen profitieren.