VW-Konzernchef Herbert Diess besucht mitten in der Krise US-Investoren anstatt die Betriebsversammlung. Die Konzernbetriebsrätin zeigt sich so empört wie wohl nie zuvor. Da hat sich einiges aufgestaut.

Der Dienstag schien ein guter Tag zu sein bei Volkswagen. Herbert Diess, der umtriebige Konzernchef, hatte sich augenscheinlich mal wieder auf Exkursion begeben - er macht das sehr gern - jedenfalls schickte er ein Foto von sich im Trachtenjanker und dem Elektroauto ID.3 ins Internet. Die beiden stehen zwischen sattgrünen Weinstöcken, die Herbstsonne schmeichelt Mann wie Auto. Entstanden ist das Foto beim Winzer Manfred Tement in der Südsteiermark, so schreibt Diess. Der insgesamt begeistert ist: fantastische Landschaft, formidabler Wein, bestens gepflegte österreichische Autobahnen. Und der Wagen mit dem WOB-Kennzeichen habe sich exzellent gefahren, 400 Kilometer ohne Laden. Gutes Auto, gute Firma, zufriedener Chef.

Doch der Schein trügt. Tatsächlich ist in WOB, in Wolfsburg also, einigermaßen Feuer unterm Dach - ein Streit, der am Dienstag eskaliert, nur wenige Stunden nach den locker-fröhlichen Posts für die Internetgemeinde.

In noch nie vernommener Schärfe meldet sich Daniela Cavallo zu Wort, die Betriebsratschefin von Volkswagen. Mit einem Frontalangriff gegen Diess. Es hat sich offenbar etliches aufgestaut in den vergangenen Monaten. "Während der Konzernvorstandsvorsitzende mit seinen Surfaktionen auf dem Mittellandkanal, den Fahrraddemos vorm Werktor oder den gemütlichen Wandertouren mit seinen Vorstandskollegen den Anschein erweckt, als liefe alles rund, stecken die Kolleginnen und Kollegen seit Monaten fast durchgängig in der Kurzarbeit fest", beginnt die IG-Metall-Gewerkschafterin. Das sei eine "dramatische Situation, die es so noch nie gab".

Tatsächlich fehlen bei Volkswagen wie bei den meisten anderen Herstellern auch in diesen Monaten wichtige Ingredienzien, ohne die keine Autos gebaut werden können: Computerchips. Der Mangel, auch ausgelöst durch Fehleinschätzungen im VW-Management, führt immer wieder zum Produktionsstopp.

Der Chef ist wieder auf Reisen

Unabhängig davon und doch zugleich erhöhen Diess und seine Kollegen den Druck auf die Belegschaft: Die Effizienz müsse steigen, zumal am Hauptsitz, sonst gerate man ins Hintertreffen, gerade gegenüber dem Hauptkonkurrenten Tesla. Auch eine harte Zahl sprach Diess aus in den vergangenen Tagen: 30 000 Stellen seien in Gefahr.

Kurzum: Die Unruhe ist gewaltig. "Unsere Beschäftigten haben daher zurecht Fragen an Herrn Dr. Diess", schreibt deren oberste Vertreterin Cavallo. Eigentlich war für die Aussprache der 4. November vorgesehen, die Betriebsversammlung, die erste nach beinahe zwei Jahren Corona-Pause. Doch der Chef wird nicht dazustoßen, wird keine Fragen beantworten - denn er ist wieder auf Reisen, diesmal richtig weit weg, in den USA, auf einer Investorentagung. Das ist die endgültige Eskalation, trotz seiner Entschuldigung, der Termin für die Belegschaftsversammlung habe ihn leider zu kurzfristig erreicht.

Betriebsratschefin Daniela Cavallo: "Herbert Diess verweigert sich in diesen Zeiten den Antworten vor versammelter Belegschaft" (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Die Riposte von Betriebsratschefin Daniela Cavallo ist ganz im Stil ihres stets robust auftretenden Vorgängers Bernd Osterloh: "Herbert Diess zieht die Investoren an der Wallstreet der eigenen Belegschaft vor - dieses Verhalten ist beispiellos in der Geschichte unseres Konzerns und zeigt einmal mehr, dass der Konzernvorstandsvorsitzende selbst in dieser Krise weder Empathie noch Gespür für die Situation der Belegschaft hat." Diess hat das sicher erwartet, er mag die Reibung, aber es muss ihn dennoch schmerzen - denn die Arbeitnehmervertretung ist in Wolfsburg, bei VW, qua Gesetz extrem mächtig und ohne ihr Mitwirken kann er jede Art von Veränderungswunsch gleich wieder vergessen.

Die Schärfe in Cavallos Ton mag auch ein wenig den Umständen geschuldet sein. Im kommenden Jahr stehen Betriebsratswahlen an und in einigen Tagen gibt es auch die "Planungsrunde" - also jene alljährliche Aufsichtsratssitzung, bei der über Milliardeninvestitionen und die Belegung der Werke in aller Welt entschieden wird. Mithin also über Jobs.

Doch die 46 Jahre alte Betriebswirtin scheint ernsthaft und ganz untaktisch die Geduld verloren zu haben. Vor allem, weil Diess' Leute offenbar unter Umgehung aller Gepflogenheiten der Mitbestimmung am Dienstagnachmittag einen eigenen Gesprächstermin ankündigten: "Unter dem Motto 'Beschäftigte fragen, Herbert Diess antwortet'" könnten am Donnerstag 200 Beschäftigte für eine Stunde mit dem obersten Chef sprechen, so stand es plötzlich im VW-Intranet.

Der bislang moderat auftretenden Cavallo sei da der Geduldsfaden gerissen, heißt es aus dem Arbeitnehmerlager. Der Konzernchef verweigere sich in diesen Zeiten und schiebe eine Dialogveranstaltung "nach eigenem Drehbuch" in den Terminkalender. "Diese Provokation zeigt uns, dass Herr Dr. Diess weiterhin keinerlei Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit hat." Weiterhin - das ist eine Bezugnahme darauf, dass Diess stets ziemlich viele vor den Kopf stößt - in einem Maße, der ihn schon mehrfach an den Rand des Rauswurfs brachte. Und weil auch andere Mächtige in Wolfsburg durchblicken lassen, dass sie Diess einen weiteren gravierenden Patzer nicht durchgehen lassen werden - so erfolgreich er insgesamt sein mag - kann man Cavallos Schreiben durchaus als letzte Warnung verstehen. Selbst wenn die Konsequenzen noch nicht offen ausgesprochen werden.

Der Ausweg ist jedenfalls auch klar beschrieben: "Beenden Sie ihre persönliche Profilierung auf dem Rücken der Belegschaft", schreibt Cavallo, "und stehen sie der Belegschaft am 4.11. gefälligst Rede und Antwort!" Der Dienstag war insofern kein ganz so guter Tag bei Volkswagen.