Von Max Hägler und Christina Kunkel

Es gibt viele Sorgen, die Menschen umtreiben, wenn sie an Elektroautos denken. Geht unterwegs der Strom aus? Funktioniert die Ladesäule? Und wenn ich einen Unfall baue und mein Wagen brennt, kann die Feuerwehr das Auto dann überhaupt löschen? Die meisten dieser Ängste sind unbegründet und werden zudem in der Regel von Menschen verbreitet, die noch nie ein Elektroauto gefahren sind. Gerade deshalb lohnt ein genauer Blick, wenn jemand, der sich selbst als "Elektroauto-Enthusiast" bezeichnet, vor einer potenziellen Gefahr warnt, die von Batterieautos ausgeht.

Stefan Moeller gehört die nach eigenen Angaben größte Elektroauto-Vermietung Deutschlands mit rund 400 Fahrzeugen. Als er im Urlaub in Kroatien ein unschönes Erlebnis beim Laden hatte, witterte er eine potenzielle Gefahr. Der Wagen, ein Hyundai Ioniq, war an einer Haushaltssteckdose angeschlossen, Moeller wollte das Auto beladen. Als er an eine Metallöse des Kofferraums fasste, bekam er einen Stromschlag. So erzählt er es in einem Video, das auf dem Youtube-Kanal seiner Firma Nextmove zu sehen ist. Kann ein Elektroauto tatsächlich durchs Laden unter Strom gesetzt werden? Und wenn ja, ist das nicht hochgefährlich?

Um das herauszufinden, machte Moeller Tests mit verschiedenen Autos seiner Flotte. All das erfüllt keine wissenschaftlichen Standards, doch den Mechanismus, der offenbar die Stromschläge auslöst, konnte Moeller beschreiben. Das Ergebnis: Bei fast allen Versuchen konnte er jeweils den Wagen beim Laden unter Spannung setzen. Allerdings müssen dafür schon einige Kriterien erfüllt sein, die in der Realität wohl nur selten zusammenkommen: Das E-Auto muss mit dem mitgelieferten Notladekabel an einer nicht geerdeten Haushaltssteckdose geladen werden, dazu muss man entweder barfuß oder mit nassem Schuhwerk unterwegs sein, und schließlich braucht man Kontakt mit nicht isolierten Karosserieteilen aus Metall.

An der Türklinke eines Tesla wurden 144 Volt gemessen

Ist das gegeben, dann setzt es Stromschläge, die sich an verschiedenen Stellen am Auto messen ließen, weil der menschliche Körper dann Ableitströme erdet. Am Türgriff eines Tesla Model 3 waren es 144 Volt, bei einem Audi Etron GT an anderer Stelle 150 Volt. Auch Elektromodelle von VW, Jaguar, Opel oder Volvo teilten Stromschläge aus. Der Grund dafür ist, dass die in den Fahrzeugen verbauten Ladegeräte offenbar nicht erkannten, wenn die Steckdosen nicht geerdet sind. Beim Ladevorgang entstehen physikalisch bedingt auf dem Gehäuse der mit der Karosserie verbundenen Ladeelektronik Ableitströme, die normalerweise über den Schutzkontakt der geerdeten Steckdose abgeführt werden. Ist das nicht gegeben, dann kann man eine gewischt bekommen, wie an einem Viehdraht.

Unangenehm - aber in Deutschland eher unwahrscheinlich. Hier müssen Steckdosen schon seit Jahrzehnten per Gesetz geerdet sein: Es sind Steckdosen mit Schutzkontakt vorgeschrieben, die eine Erdung haben. Doch wirklich darauf verlassen, dass dieser Kontakt angeschlossen ist, kann man sich im Einzelfall nicht, zumal wenn man im Ausland unterwegs ist. "Es kann durchaus sein, dass so etwas in anderen Ländern häufiger vorkommt als in Deutschland", sagt Daniel Barth vom Institut für Elektroenergiesysteme am Karlsruher Institut für Technologie. Die Autohersteller schreiben zwar im Benutzerhandbuch, dass man nur an geerdeten Steckdosen laden soll - aber das im Einzelfall zu überprüfen, ist für den Laien eher schwierig.

Ist das alles ein Grund zur Sorge? "So ein Schlag ist sicher unangenehm und sollte eigentlich nicht passieren", sagt Elektroingenieur Barth. Doch auch wenn 150 Volt erst mal nach großer Gefahr klingen, ist in diesem Fall entscheidend, mit welcher Stärke der Strom durch den Körper fließt. Stefan Moeller maß bei seinen Tests in der Spitze 1,9 Milliampere. "Keine Panik, Ströme in dieser Höhe sind im Allgemeinen nicht gefährlich", erklärt Dirk Hirschmann, Professor für Elektrotechnik an der Hochschule München. Der Fehlerstromschutzschalter im Sicherungskasten zu Hause etwa löst bei einer Stromstärke ab 30 Milliampere aus.

Dennoch sind sich die Experten einig, dass man Menschen nicht ohne Not solchen Stromschlägen aussetzen sollte. Bei den Tests von Stefan Moeller zeigte sich, dass es durchaus Hersteller gibt, die das Problem verhindern - obwohl das ein paar Euro Kosten zusätzlich verursacht. Beim Renault Zoe und dem Smart erkannte das Ladekabel, wenn es an eine Steckdose ohne Erdung angeschlossen war. Der Ladevorgang startete erst gar nicht. Und im Zweifel: auf trockene Schuhe achten und die Tür mit einem isolierenden Schutz anfassen, etwa einer Zeitung oder dicken Handschuhen, wenn man sein Auto an einer unbekannten Haushaltssteckdose lädt.