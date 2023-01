Von Harald Freiberger

Geldanlage in Deutschland beruht auf Provisionen: Fast alle Vermittler von Finanzprodukten sind prozentual daran beteiligt, wenn sie einen Fonds, eine Versicherung oder einen Bausparvertrag verkaufen. Das führt häufig dazu, dass Kunden nicht das bekommen, was sie eigentlich bräuchten, sondern das, was dem Verkäufer die höchste Provision einbringt. Ein Problem, das auch die EU erkannt hat. Die EU-Kommission erwägt, Provisionen zu verbieten - so wie es in Großbritannien und den Niederlanden schon der Fall ist. Das Ergebnis wäre eine reine Honorarberatung, bei der Anleger nur für die Dienstleistung bezahlen.