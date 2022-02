Geizige Menschen hüten ihren Besitz und wollen nichts abgeben, auch wenn es ihnen finanziell sehr gut geht. Manche leiden an geringem Selbstwertgefühl.

Der Werbeslogan "Geiz ist geil" sorgte einst für Wirbel, heute ist Schnäppchenjagd Volkssport. Aber was macht Geiz mit Menschen, und warum werden schon Kinder knauserig?

Interview von Hendrik Munsberg

Jeder kennt Dagobert Duck, den superreichen Geizhals, als drollige Comicfigur. Doch für viele fühlte es sich wie ein Tabubruch an, als die Elektrohandelskette Saturn vor 20 Jahren mit dem Verkaufsslogan "Geiz ist geil" antrat. Heute gibt es längst regelrechte Schnäppchenjagd-Feiertage wie den Black Friday. Aber warum sind schon Kinder geizig? Und wie kann man ihnen das abgewöhnen? Fragen an Anton Bucher; er ist Theologe an der Uni Salzburg und Autor des Buches "Psychologie des Glücks".