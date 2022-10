Von Thomas Fromm

Am Anfang waren der Acker, die Wiese und die Kühe. Dann kamen die Hühner dazu, dann die Nudeln. Vom Ei zur Nudel war es ja nicht mehr so weit, der Landwirt Andreas Kratzer brauchte dafür nur noch diese kleinen, verchromten Nudelmaschinen der Firma Italpast aus Parma, mit denen er heute an die 700 Kilo Nudeln am Tag macht. Eine Art Mini-Barilla aus Bayerisch-Schwaben.