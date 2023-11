Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender von CDU/CSU, stellt die große Frage: "Deutschland, was nun?" Seine Antworten sind relevant - schließlich könnte der Mann einmal Bundeskanzler werden. In jüngsten Umfragen ist die Union allein fast so stark wie die drei Ampelparteien zusammen. Schauen Sie Friedrich Merz im Livestream zu, in welche Richtung er Deutschland lenken will.