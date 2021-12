Interview von Roland Preuß und Henrike Roßbach

Johannes Vogel, 39, hat eine Stunde Zeit, dann muss er zur Sitzung des Ältestenrates. Da ist er jetzt Mitglied, als frisch gewählter Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Auf dem Tisch im Jakob-Kaiser-Haus steht eine Espressomaschine, daneben eine Packung Hafermilch, die später noch eine Rolle spielen wird. Vogel kam 2009 in den Bundestag, just in der Legislaturperiode, an deren Ende seine Partei aus dem Parlament fliegen würde. Die Zeit der außerparlamentarischen Opposition verbrachte er als Leiter der Arbeitsagentur Wuppertal-Solingen, bevor er 2017 zurückkehrte in den Bundestag. Höchste Zeit also für ein Gespräch übers Aufsteigen.