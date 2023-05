Von Markus Zydra, Frankfurt

Sie lachen ausgelassen und winken in die Kameras. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, steht zwischen ihren beiden Vorgängern Jean-Claude Trichet und Mario Draghi. In diesem Moment leuchten die Blitzlichter auf - 25 Jahre EZB-Geschichte auf einem Foto. Es ist ein imposanter Empfang, zu dem die Notenbank einlädt. Lagarde empfängt im Foyer des gläsernen Wolkenkratzers über eine Stunde lang die wichtigsten der rund 300 Gäste persönlich, wechselt ein paar Worte und führt sie in den Veranstaltungssaal. An diesem Abend soll es Risotto, Steinbutt und als Dessert eine Mango-Tarte geben - all das zu Wein aus Rheinhessen und Frankreich.