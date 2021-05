Interview von Joachim Käppner und Nakissa Salavati

Selbstbewusst muss man wohl sein, wenn man beim Kommando Spezialkräfte (KSK) Offizier war. "Wie viele Liegestützen schaffen Sie?", wird Oliver Schneider in seinem autobiografischen Buch "Der Wille entscheidet" gefragt. "Alle", antwortet Schneider. Seine Zeit als Soldat liegt nun schon lange zurück, beeinflusst aber seine Arbeit als Krisenmanager und Berater in Entführungsfällen. Was tun, wenn alles außer Kontrolle gerät - etwa, wenn Menschen entführt werden? Von gewaltsamen Befreiungsversuchen hält Schneider wenig. Im Interview per Video ist der 52-Jährige gesprächig und abwägend.