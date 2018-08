2. August 2018, 17:53 Uhr Börsenwert Apple ist das erste Billion-Dollar-Unternehmen der Welt

Tempel des 1-Billionen-Dollar-Konzerns: der Apple-Store in Manhattan

Zum ersten Mal steigt der Börsenwert einer Firma über eine magische Marke: Apple ist nun 1.000.036.178.300 Dollar wert.

Der US-Konzern Apple hat als erstes Unternehmen überhaupt die magische Marke von einer Billion Dollar Börsenwert geknackt. Eine Billion ist eine Eins mit zwölf Nullen. Auf diesen Moment haben viele an den Finanzmärkten gewartet.

Seit Tagen beobachten Händler den Kurs der Apple-Aktie. Am Donnerstag - um kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit - stieg sie an der US-Börse Nasdaq ganz kurz auf den Wert von 207,05 Dollar. Es gibt insgesamt 4 829 926 000 Aktien von Apple. Um den Börsenwert zu errechnen, werden beide Werte multipliziert, der somit 1 000 036 178 300 Dollar betrug.

Zuletzt hatte sich Apple mit Amazon duelliert, welche Firma als erste die symbolträchtige Billionen-Grenze überschreiten würde. Die Konzerne stehen seit längerem in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen auf Platz eins und zwei. Apple führt sie seit Jahren an - mit wenigen Ausnahmen. Selten zog Google an Apple vorbei, doch das währte nie lange. Auf Platz vier findet sich Microsoft. Die wertvollsten Unternehmen sind allesamt Internetkonzerne.

Eine unmittelbare praktische Bedeutung hat es zwar nicht, dass sich Apple nun als erste Trillion Dollar Company bezeichnen darf (Trillion steht im Englischen für Billion). Natürlich aber ist es eine prima Publicity für die Firma, die auch auf diesem Sektor zu den ganz Großen zählt. Hauptträger des Erfolges ist das iPhone. Mit dieser Smartphone-Baureihe erzielt Apple nicht nur hohe Umsätze, sondern auch viel Gewinn, ganz im Gegensatz zu vielen Konkurrenten.