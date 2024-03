2023 wurden in Deutschland dem Verband zufolge 2,1 Millionen E-Bikes und 1,9 Millionen herkömmliche Fahrräder verkauft. Herausragend sei dabei der hohe Fachhandelsanteil, der 2023 um einen Prozentpunkt auf 77 Prozent gestiegen ist, während SB-Warenhäuser, Baumärkte und Discounter mit einem Marktanteil von einem Prozent (minus 1 Prozentpunkt) weiter an Bedeutung verloren hätten.

Insgesamt sei der Fahrrad- und E-Bike-Bestand in Deutschland 2023, wie in den vergangenen Jahren, weiter gewachsen - auf 84 Millionen (2022 waren es 82,8 Millionen), mit einem Anteil von etwa elf Millionen E-Bikes. Der ZIV sieht dabei neben dem Neukauf einen Trend zur Anschaffung von Zweit- und Dritträdern. Eine Marktsättigung sei demnach derzeit nicht erwartbar.

Entgegen den Erwartungen und dem allgemeinen negativen Konsumklima haben 2023 sowohl die Fahrradproduktion als auch die Fahrradverkäufe erneut ein hohes Niveau erreicht. Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch der Nachfrage sogar vergleichbar mit dem coronabedingten Fahrrad-Boomjahr 2020.

Ein E-Bike kostete 2023 im Schnitt 2950 Euro

Auf hohem Niveau stabil bezeichnet der Verband die Umsätze der Fahrradbranche im vergangenen Jahr: Der Wert der in Deutschland verkauften Fahrräder und E-Bikes betrug demnach 7,06 Milliarden Euro. 2022 waren es 7,36 Milliarden Euro, 2021 6,56 Milliarden Euro und 2019 etwa 4 Milliarden. Die Werthaltigkeit der Produkte spiegele sich dabei auch in den Verkaufspreisen wider. Die Branche verzeichnet 2023 einen Brutto-Durchschnittspreis bei Fahrrädern von 470 Euro und bei E-Bikes von 2 950 Euro. "Insgesamt zeigen die Marktdaten sehr deutlich, dass die Menschen in Deutschland dem Radfahren im Alltag und in der Freizeit und den dazugehörigen hochwertigen Produkten einen großen Stellenwert zumessen", sagte Stork.

Trotz teils schwieriger Marktlage zieht auch der Fachverband Verbund Service und Fahrrad (VSF) positive Bilanz. "Der stationäre Fahrradfachhandel zeigt sich beachtlich stabil in bewegten Zeiten", sagte VSF-Geschäftsführer Uwe Wöll.

ZIV-Geschäftsführer Stork ist sich sicher, dass die Attraktivität von Fahrrädern und E-Bikes angesichts steigender Kosten in vielen Bereichen verbunden mit einem steigenden Gesundheits- und Umweltbewusstsein der Konsumenten, hoch bleiben wird.