Die Zentralen der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS in Frankfurt am Main werden am Dienstag von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht. Hintergrund sind laut der Staatsanwaltschaft Frankfurt die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS.

Beamte der Strafverfolgungsbehörden haben am Dienstagmorgen die Zwillingstürme an der Frankfurter Taunusanlage betreten, in denen Deutschlands größte Bank ihren Hauptsitz hat, sowie die Räumlichkeiten der DWS Group in unmittelbarer Nähe. Ein Sprecher der Deutschen Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Die DWS reagierte nicht sofort auf eine Anfrage. Ein Wachmann der DWS bestätigte, dass die Firma von der Bundespolizei besucht wurde.

Die DWS sieht sich mit den Vorwürfen konfrontiert, seit ihre frühere Nachhaltigkeitsbeauftragte Desiree Fixler im August damit an die Öffentlichkeit gegangen war. Behördliche Untersuchungen in den USA und Deutschland waren die Folge. Die DWS hat die Vorwürfe stets bestritten.

Fixlers Vorwürfe waren durchaus schwerwiegend: In einer E-Mail an DWS-Aufsichtsratschef Karl von Rohr und Deutsche-Bank-Nachhaltigkeitschef Jörg Eigendorf hatte sie gewarnt, die Fondstochter des Konzerns könnte falsche Angaben zur Nachhaltigkeit gemacht haben. Und offenbar weil sie diese Dinge angesprochen habe, sei sie wenige Tage zuvor gefeuert worden. Das US-Justizministerium aber hatte von den Vorgängen dem Vernehmen nach erst aus dem Wall Street Journal erfahren, nachdem sich die Managerin im Sommer an die Zeitung gewandt hatte. Daraufhin hatten die US-Behörden und auch die deutsche Finanzaufsicht Bafin eine Untersuchung dazu gestartet.

Für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wirft die Razzia nun erneut ein regulatorisches und rechtliches Thema auf, das den erfolgreichen Kurswechsel des Kreditinstituts überschattet.