30. Juli 2018, 19:46 Uhr Dürre Wie schlimm geht es den Bauern? Was wird teurer?

Landwirtschaft am Limit: Der Bauernverband befürchtet die "schlechteste Ernte des Jahrhunderts". Doch es gibt auch Profiteure des trockenen Sommers.



Von Herbert Fromme , Hans von der Hagen und Benedikt Müller

Viele Bürger genießen das ungewöhnlich schöne Wetter in Deutschland. Doch aus Sicht vieler Landwirte waren die vergangenen Wochen verheerend. Manche stehen wegen der Dürre vor dem Ruin.

Wie wirkt sich die lange Trockenperiode auf die Getreideernte aus?

Der Deutsche Bauernverband rechnete zuletzt mit einer Getreideernte von 41 Millionen Tonnen. Der Durchschnitt liegt in Deutschland jährlich eher bei 46 bis 48 Millionen Tonnen. Doch selbst die 41 Millionen Tonnen dürften wohl nicht mehr zu halten sein. Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Bauernverbandes, erwartet, dass die nächste Schätzung eher bei 40 Millionen Tonnen liegen werde. Er sagt: "Es ist die schlechteste Ernte des Jahrhunderts." Viele Getreidebauern in Nord- und Ostdeutschland beziffern ihre Ernteausfälle auf 50 Prozent. Im Süden des Landes, wo es mehr geregnet hat, dürfte es besser aussehen.

Wem nützt das gute Wetter?

"Beim Obst überwiegen die positiven Effekte der Witterung", sagt Michael Koch vom Agrarmarktinformationsdienst (AMI). Die Apfelbäume hängen in diesem Sommer recht voll. Auch melden Obstbauern in diesem Jahr eine deutlich größere Kirschen- und Pflaumenernte. Bereits im Frühsommer hat die Branche sechs Prozent mehr Erdbeeren geerntet als im Vorjahr.

Wie reagieren die Großhandelspreise für Getreide?

Die Trockenheit bestimme die Agrarbörsen bereits seit einigen Wochen, sagt Steffen Kemper vom AMI. Europaweit hätten schon viele Verbände ihre Ernteschätzungen nach unten korrigiert. "Mit jeder neuen Schätzung verfestigt sich das Bild", sagt Kemper. Eine Tonne Qualitätsweizen kostet heute im Schnitt 179 Euro - zehn Euro mehr als vor einem Jahr. Futtergerste hat sich um 17 Euro pro Tonne verteuert, Braugerste um 20 Euro. Bei vielen Ackerfrüchten können die leicht höheren Preise die Ernteausfälle nicht kompensieren.

Wird es auch für die Verbraucher teurer?

Viele Gemüsesorten sind in diesem Sommer teurer als im vergangenen Jahr. "Alles, was im Freiland wächst, hat zu kämpfen", sagt Marktforscher Koch. Grüner Salat sei in den vergangenen Wochen teurer geworden. Auch bei Möhren und Zwiebeln erwartet Koch in diesem Jahr keine Spitzenerträge. "Preisaufschläge für Verbraucher gab es auch bei Kohlrabi und Blumenkohl", sagt Koch. Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend selbst mit diesen Kohlsorten versorgt, sodass die geringe Ernte nun in höheren Preisen durchschlägt. Ob Kartoffeln für Verbraucher spürbar teurer werden, ist unklar. Vielleicht werden die Verbraucher die Folgen der Trockenheit auch nur an kürzeren Pommes erkennen, denn ohne Regen werden die Früchte kleiner.

Inwieweit sind Milchbauern betroffen?

Oft müssen Milchviehhalter jetzt Futter zukaufen oder die Reserven für den Winter angreifen, heißt es beim Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Doch die entstehenden Mehrkosten ließen sich noch nicht beziffern. "Das fängt ja schon damit an, dass jeder anderes Futter hinzukauft", sagt ein Verbandssprecher. Allerdings spürten Bauern schon jetzt, dass die Preise für Futter anzögen. Hinzu kommt: Oft müssen Bauern derzeit weite Wege in Kauf nehmen, um überhaupt noch einen Anbieter zu finden.