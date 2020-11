Von Victor Gojdka, Frankfurt

Als Theodor Weimer auf einem Abendempfang vor zwei Jahren über den deutschen Leitindex Dax spricht, da scheint es, als sei er mit dem Kursbarometer verheiratet. "Du bringst unser Herz zum Klopfen", schmachtet der Börsenchef. Manche Finanzer im Saal können sich an diesem Abend ein Augenrollen nicht verkneifen, Weimer ist schließlich für seine blumigen Reden bekannt. Aller Schwärmerei zum Trotz deutete der Börsenchef aber schon damals an, dass er in mancher Hinsicht auch mit dem deutschen Kursbarometer fremdelte. "Mögest du darüber nachdenken, etwas breiter zu werden", rief Weimer in den Saal. Und meinte damit wohl, dass die Börse den Dax endlich aufstocken solle - auf mehr als 30 Titel.