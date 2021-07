Von Christina Kunkel

Im Frühjahr 2020 waren sie alle noch ganz aufgeregt in Tübingen. Das Coronavirus wütete gerade in seiner ersten Welle, und dennoch gab es schon diesen kleinen Lichtblick: In dem 90 000-Einwohner-Ort in Baden-Württemberg kennen Wissenschaftler womöglich bereits einen Ausweg aus dieser Pandemie. Ein Impfstoff, der Menschen vor schwerer Krankheit und Tod durch Covid-19 schützen kann. Das bis dato quasi unbekannte Unternehmen Curevac galt schnell als großer Hoffnungsträger. Spätestens als Medienberichte aufkamen, der damalige US-Präsident Donald Trump hätte Interesse an dem, was Curevac in Tübingen entwickelt - und könnte womöglich dafür sorgen, dass der fertige Impfstoff zuerst exklusiv in amerikanischen Oberarmen landet -, galt es als sicher: Hier entsteht etwas Großes.