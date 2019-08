Am Ende einer bizarren Geschichte, die bis nach Übersee führt und in der auch dubiose Geschäftemacher vorkommen, ruht Thomas Koblenzers Hoffnung auf den Trägern der roten Roben in Karlsruhe. Prof. Dr. Koblenzer, 51, einer der aggressivsten Steueranwälte der Republik, hat vergangene Woche einen Hilferuf an das Bundesverfassungsgericht geschickt. Ihm drohe der Ruin. Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat den Juristen, der gerne gegen andere austeilt, wegen Falschberatung in einem Cum-Ex-Fall zu Schadenersatz plus Zinsen verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig, 14,9 Millionen Euro sind inzwischen fällig.

