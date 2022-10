Von Meike Schreiber, Frankfurt

In Zürich, so scherzt derzeit mancher in der Finanzbranche, kostet ein Kaffee inzwischen mehr als eine Aktie der Credit Suisse. Nur noch 3,50 Schweizer Franken mussten Anleger am Montag für einen Anteilsschein an der traditionsreichen Schweizer Bank zahlen. Vor gut fünf Jahren waren es immerhin noch rund 15 Franken.