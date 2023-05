Von Markus Grill und Klaus Ott, Berlin

In Deutschland sind rund 83 Millionen Impfdosen gegen Covid-19 bis Ende März 2023 verfallen und entsorgt worden. Und zwar alleine beim Bund, beim Staat also. Darüber hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Haushaltsausschuss des Bundestags in einer nicht öffentlichen Sitzung informiert. Diese rund 83 Millionen Dosen seien "im zentralen Lager verfallen und wurden der fachgerechten Entsorgung zugeführt", teilten Lauterbach und sein Ministerium vergangene Woche dem Haushaltsausschuss mit.