Von Jannis Brühl, Jan Diesteldorf und Christoph Koopmann

Die EU plant eine praktisch unsichtbare Neuerung in Apps wie Whatsapp, Facebook Messenger oder Instagram. Sie löst Ärger, Angst und Blockaden in der Brüsseler Politik aus. Eine ausgeklügelte Scan-Technik soll gegen die ausufernde Verbreitung von Kinderpornografie - "Darstellungen von Kindesmissbrauch" - helfen. Allerdings wird die geplante "Verordnung zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern" von ihren Gegnern nur "Chatkontrolle" geschimpft. Kritiker warnen vor einem umfassenden Überwachungssystem. Worum es in dem Streit geht.