Es liegt nahe, ehemalige belgische Regierungschefs zu EU-Ratspräsidenten zu machen. Menschen, denen das Kunststück gelungen ist, ein mindestens zweigeteiltes Land zusammenzuhalten und zu regieren. Charles Michel ist der dritte ständige Ratspräsident und der zweite Belgier in dieser Rolle. Wie uneinig auch die EU mitunter ist, zeigte jüngst der Nahost-Konflikt, zu dem sie anfangs keine gemeinsame Linie fand: Die Solidarität mit Israel ist unter den Mitgliedstaaten sehr heterogen ausgeprägt. Erst seit dem EU-Gipfel Ende Oktober gibt es eine gemeinsame diplomatische Sprache. Über den Konflikt, Michels Rolle und die Perspektiven für Feuerpausen in Gaza spricht am Nachmittag SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach mit dem Ratspräsidenten. Das Gespräch streamt die SZ live aus dem Adlon - ab 15.35 Uhr.