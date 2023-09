Kiffen in Kreuzberg? Keine Chance

Kiffen in der Öffentlichkeit soll bald erlaubt sein, aber nur im Abstand von 200 Metern etwa zu Schulen oder Spielplätzen.

Das Rauchen von Cannabis soll hierzulande bald legal sein. Doch was heißt schon legal? In den beliebtesten Vierteln bliebe das Kiffen im Freien weiterhin verboten. Grund dafür ist eine umstrittene Regelung.

Von Benjamin Emonts

Blick in die Zukunft, ins Jahr 2024, Gras ist inzwischen legal. Ein paar junge Leute sitzen also auf einer Parkbank und kiffen. Dann kommt plötzlich die Polizei. Die Beamten drücken die Joints der Jugendlichen aus und verweisen darauf, dass in der Nähe eine Grundschule ist und das Kiffen im Umkreis von 200 Metern verboten sei. "Ihr hättet Euch im Internet schon erkundigen müssen, wo ihr rauchen dürft und wo nicht", sagt der Polizist. Die jungen Leuten bekommen ein saftiges Bußgeld. Mit dem Chillen ist es erstmal vorbei.