24. August 2018, 12:25 Uhr Bundesliga Der Kunde muss ins Eckige

Die Bundesliga ist das letzte große Lagerfeuer, um das sich die Deutschen versammeln.

Mit gut vier Milliarden Euro erwirtschafteten die Erst- und Zweitligisten den zweithöchsten Umsatz aller Fußball-Ligen weltweit.

Die Frage ist nur, wie lange das ökonomisch noch gut geht. Denn der deutsche Profifußball steht an einem Scheideweg.

Von Uwe Ritzer

Nun also auch Schalke 04. Pünktlich zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga haben die Knappen ihre Trikots gewechselt. Eine gefühlte Ewigkeit kickten sie in königsblauen Shirts der Marke Adidas. Die Farbe ist geblieben, der Ausrüster aber ist neu. Statt drei weißen Streifen und dem charakteristischen Dreiblatt tragen die Shirts die quergelegte Doppelraute von Umbro. Adidas hatte schlichtweg keine Lust mehr auf Schalke 04.

Damit ist der FC Bayern München das letzte Team in der höchsten deutschen Fußballklasse, das noch von Adidas ausgerüstet wird, der Nummer zwei der Sportartikelwelt. Sukzessive, aber konsequent hat sich das Unternehmen aus der Bundesliga zurückgezogen, wo in Spitzenzeiten 16 von 18 Mannschaften dreigestreift aufliefen. Das ist lange her. Selbst Klubs mit einer hochemotionalen Anhängerschaft und langer Tradition wie der 1. FC Nürnberg oder eben Schalke sind für Adidas uninteressant geworden. Dort konzentriert man sich auf Top-Vereine und einzelne Fußballstars, mit denen im Idealfall überall auf der Welt eine Menge Geld zu verdienen ist.

Diese wiederum kassieren immer mehr Geld. Der FC Bayern etwa darf pro Saison mit 60 Millionen Euro von Adidas rechnen. Für den Rest der Liga bleiben nur Brosamen. Die Klubs sind schon froh, wenn ihr Ausrüster einen zweistelligen Millionenbetrag springen lässt, bar und in Ausrüstung. Den einheitlichen Bundesliga-Spielball wollte Adidas auch nicht mehr liefern; der kommt jetzt vom Winzling Derbystar.

Ist der Rückzug nur der neuen Strategie von Adidas geschuldet, oder sagt er auch etwas aus über den Zustand der Bundesliga? Einer Liga, die sportlich vom FC Bayern dominiert wird und deren Klubs - wieder abgesehen von Bayern - international seit Jahren keine Rolle mehr spielen. Eine Liga, um die internationale Fußballstars inzwischen einen Bogen machen, wieder abgesehen vom FCB. Selbst in der Nationalmannschaft nimmt seit Jahren die Zahl der Spieler, die auch bei Bundesligavereinen kicken, stetig ab.

Dabei scheint wirtschaftlich alles in bester Ordnung. Die Bundesliga ist das letzte große Lagerfeuer, um das sich die Deutschen unabhängig von Herkunft und Status wöchentlich versammeln - und das zahlt sich für alle Mitspieler aus. Mit gut vier Milliarden Euro erwirtschafteten die Erst- und Zweitligisten den zweithöchsten Umsatz aller Fußball-Ligen weltweit. In den letzten zehn Jahren wuchs der Umsatz im deutschen Profifußball siebenmal stärker als die Volkswirtschaft insgesamt. Die Erlöse aus TV-Verträgen verdreifachten sich in der Zeit. Noch nie wurden mehr Dauerkarten für die Stadien verkauft, noch nie sahen mehr Fans am Fernseher zu. Trotz bayerischer Dominanz und WM-Desaster - die Bundesliga steht mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einer Rekordsaison.

Die Frage ist nur, wie lange das ökonomisch noch gut geht. Denn der deutsche Profifußball steht am Scheideweg. Er und seine Fans haben sich in einer Grundsatzdiskussion verheddert, die den Boom der Liga über kurz oder lang dämpfen wird. Es geht dabei nicht nur um den hierzulande blockierten Einstieg von Investoren in Profivereine, der allein aus rechtlichen Gründen nicht haltbar sein wird. Sondern generell um die Frage, wie viel Tradition sein muss und wie viel Kommerz sein darf.