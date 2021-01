Von Alexander Mühlauer, London

Elspeth Macdonald macht keinen Hehl daraus, was sie von Boris Johnsons Brexit-Deal hält. "Es gibt eine große Enttäuschung und viel Wut darüber, dass Sie Ihre Versprechen, die Sie dieser Branche wiederholt gaben, nicht eingehalten haben", schrieb die Geschäftsführerin der Scottish Fishermen's Federation an den britischen Premierminister. Ihr Brief vom Freitag ist ein Zeugnis, wie groß die Verärgerung unter den Fischern ist. Und das nicht nur in Schottland.