Hier wird Ether "geschürft", die Währung der Ethereum-Blockchain: Ein Rechenzentrum in Rumänien, in dem mit Rechenleistung virtuelle Währungen entstehen.

Von Benjamin Emonts

Was war das wieder für ein Sturzflug! Die Kurse der meisten Kryptowährungen krachten vergangene Woche in sich zusammen. Allein die relevanteste Kryptowährung Bitcoin rauschte von rund 60 000 auf 30 000 Dollar, er verlor fast die Hälfte an Wert. Anderen digitalen Währungen erging es noch schlimmer. Der Bitcoin-Kurs hat sich mittlerweile bei knapp 39 000 Dollar stabilisiert, aber am Ende bleiben hohe Verluste, Zweifel und eine Reihe von Fragen zum großen Finanz-Hype.