Börse:Kommt jetzt der Biden-Boom?

Knapp zwei Billionen Dollar will Joe Biden in Form eines Konjunkturpakets unters Volk bringen.

Viele Anleger versprechen sich blendende Aussichten vom Wechsel im Weißen Haus. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Donald Trump hatte die Anleger auf das Schlimmste vorbereitet: Wenn Joe Biden Präsident werde, würden die US-Börsen "kollabieren". Die Prophezeiung des Ex-Präsidenten sollte sich zumindest am ersten vollen Amtstag des neuen Staatschefs als unbegründet erweisen. Der amerikanische Leitindex S&P 500 notierte zu Handelsbeginn nahezu unverändert. Privatanleger dürften sich ohnehin für die langfristigen Aussichten interessieren: Was bedeutet Biden für ihr Geld? Eine wichtige Frage, da selbst in vielen Weltindizes wie dem MSCI World inzwischen zu knapp zwei Dritteln Aktien aus den USA stecken. Welche Szenarien gibt es für die Börsen? Die SZ hat fünf Thesen gesammelt.