Die Pleite, die der Unternehmer René Benko hingelegt hat, ist die bislang größte in der an spektakulären Pleiten nicht armen österreichischen Geschichte. Allein die Signa Holding dürfte auf mehr als fünf Milliarden Euro Verbindlichkeiten kommen, und da sind die Unwägbarkeiten, die aus Insolvenzen der vielen Hundert Töchter resultieren können, noch gar nicht eingerechnet. Es war immer eines von Benkos größten Talenten, die Konsequenzen seines wirtschaftlichen Handelns zu verschleiern und das Image des Machers samt feiner Gewinnaussichten und hoher Dividenden anstelle harter Fakten wirken zu lassen.

Dass die österreichischen Finanzbehörden die konsolidierte Bilanz eines derart verschachtelten Konzerns rechtlich nicht erzwingen konnte und sich angesichts der offenbar systematischen Verschleppung bei der Vorlage der Einzelbilanzen mit mageren Strafen begnügen musste, dürfte zu den vielen Skandalen gehören, die nun politisch und juristisch aufgearbeitet werden müssen.

Ein fataler Mix: Show und Schein, Gier und Geld

Auch sonst staunen politische Opposition, Medien und Öffentlichkeit über das, was alles möglich war im Reich des Großinvestors und Supernetzwerkers Benko. Sein Mix aus Show und Schein, Geld und Gier, Politik und Präsentation war legendär. Und ist, vom Aufstieg bis zum Fall, durchaus vergleichbar mit anderen berühmten Untergängen: Dem der legendären Hypo Alpe Adria Bank (HGAA) etwa, wobei die nicht als Insolvenz firmiert, weil die Bankengruppe geordnet abgewickelt wurde. Am Steuerzahler blieb, laut Fiskalrat, trotzdem zum Schluss ein Schaden von etwa neun Milliarden Euro hängen - auch wenn die Finanzaufsicht und das ÖVP-geführte Finanzministerium die Abwicklung der HGAA als großen Erfolg feierten. Daneben wirkt die tatsächlich zweitgrößte Insolvenz des Landes, die des großen Baukon­zerns Alpine Bau im Jahr 2013 mit 3,2 Milliarden Euro, fast schon überschaubar.

Detailansicht öffnen Der österreichische Immobilien-Unternehmer Benko hatte bei seinem Aufstieg stets ein besonderes Gespür für die richtigen Kontakte - auch in die Politik hinein. (Foto: Marcel Kusch/picture alliance/dpa)

Die Muster bei Alpine, HGAA und Signa gleichen sich, auch wenn die Eigentumsverhältnisse nie vergleichbar waren: Erst Finanzkrise, später Pandemie, jede Menge Staatshilfen oder Staatskredite, massiv überbewertete regionale und internationale Großprojekte in den Büchern, übergroße Ambitionen und Hybris, die unzulässige Vermischung von Politik und Profitdenken und zu viele, die beim großen Spiel dabei sein wollten. Seriös geht anders.

Die Verbindung zu Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Was Benko bei alldem in seiner Karriere als Selfmademan und Tiroler Jung-Star noch zugutekam, war der fast zeitgleiche Aufstieg eines jungen Wiener ÖVP-Politikers namens Sebastian Kurz, der 2013 Außenminister und 2017 Kanzler wurde. Benko ist zwar neun Jahre älter und war, als Kurz seinen Aufstieg minutiös zu planen begann, bereits ein gemachter Mann. Aber die beiden einte brennender Ehrgeiz und ihre Eitelkeit.

Kurz brauchte, um die ÖVP zu übernehmen, Spender und Unterstützer. Benko gibt zwar an, er habe nie an die "Türkisen", wie Kurz die "Neue Volkspartei" umbenannte, gespendet. Aber als gegenseitige Unterstützer profitierten beide voneinander: Kurz zeigte sich auf Benkos Empfängen und Partys sehr gern mit dem Unternehmer und ließ im Hintergrund auch Unterstützung bei Investitions- und Steuerfragen organisieren, während Benko als "Kurz-Vertrauter" firmierte und diesen mit den eigenen Erfolgen adelte. Es ist kein Zufall, dass beide Männer in den österreichischen Medien als "Wunderwuzzis" firmieren.

Nach jedem derartigen Skandal - und in diese Reihe gehört durchaus auch der Fall des Blenders Dr. Jürgen Schneider, der von seiner Taunus-Villa aus einst deutsche Banken und Investoren bezirzte -, nach jedem derartigen Skandal also hieß es, so etwas dürfe sich nicht wiederholen. Die Verschärfung von Compliance-Regeln wurde angekündigt, mehr Transparenz und ein besserer Einblick in die wahren Besitzverhältnisse wurden versprochen, Bankenaufsicht und Steuerbehörden sollten stärker an die Kandare genommen und Staatshilfen besser abgesichert werden. Aber zum Schluss lassen sich Politiker und Geschäftsleute, Bewunderer, Profiteure und Adabeis doch wieder vereinnahmen, wenn die Strahlkraft neuer Verführer groß genug ist und ihre Hochglanzprospekte wieder einmal eine goldene Zukunft versprechen.