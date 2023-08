Von Anne-Christin Gröger, Köln

Ein jähes Erwachen aus dem Traum von den eigenen vier Wänden gab es für viele Familien vor wenigen Tagen. Der Bauträger Project Immobilien mit Sitz in Nürnberg ist pleite. Die Zukunft von 118 Bauprojekten mit 1852 Wohnungen ist ungewiss. Was mit dem angezahlten Geld wird, weiß bislang niemand. Auch Handwerker mit unbezahlten Rechnungen sind betroffen. Viele Bauherren fragen sich, wie sie sich vor der Pleite eines Projektentwicklers schützen können.

Kann ich mich für den Fall versichern, dass der Bauträger insolvent geht?

In der Regel nicht. Privatleute, die bei einem Bauträger eine Immobilie kaufen, können sich nicht dagegen absichern, dass der Bauträger während der Bauzeit in die Zahlungsunfähigkeit rutscht. "Sogenannte Baufertigstellungsversicherungen werden, wenn überhaupt, in der Regel von den Projektentwicklern selbst abgeschlossen", sagt Michael Schlüter, Geschäftsführender Gesellschafter von Schlüter Assecuranz, einer Versicherungsmaklergesellschaft mit Sitz in Leonberg, die auf das Bau- und Immobiliengewerbe spezialisiert ist. Die Kosten für die Police rechnet das Unternehmen in den Baupreis mit ein - also zahlt eigentlich der Bauherr sie.

Wie hoch sind die Kosten?

Der Preis einer Baufertigstellungsversicherung wird in der Regel als Prozentsatz der Baukosten berechnet. Dieser Prozentsatz liegt nach Angaben des Vergleichsportals Verivox oft bei drei Prozent der Baukosten. Bei einem Bauvorhaben in Höhe von 200 000 Euro fallen beispielsweise 6000 Euro an. Je höher die Baukosten sind, desto höher werden auch die Versicherungsprämien. "Die Versicherung enthält einen Einmalbetrag für den Versicherungsschutz, die Kosten für die bautechnische Prüfung des Bauvorhabens und die Baubegleitung durch Sachverständige", heißt es bei der Vermittlungsplattform Immoverkauf24.

Warum ist das so teuer?

Die drei Prozent sind ein Durchschnitt. Versicherer kalkulieren den Preis für eine entsprechende Police individuell am Objekt, erklärt Versicherungsmakler Schlüter. "Eine Immobilie, die am Düsseldorfer Rheinufer hochgezogen wird, hat völlig andere Risiken als eine Reihenhaussiedlung im Harz."

Was deckt eine solche Versicherung ab?

Eine Baufertigstellungsversicherung ist eine Bürgschaft, falls der Bauträger in Konkurs geht. Kommt es zu einem Baustopp, weil der Bauträger in Geldnot ist, kostet das den Bauherren bares Geld, weil er auch ohne Baufortschritt Zinsen für seine Baufinanzierung zahlen muss. Bei Pfändung oder Insolvenz gerät der Bau ins Stocken oder kommt zum Stillstand. Dann springt die Baufertigstellungsversicherung ein.

Sie übernimmt allerdings nur bis zu 20 Prozent der Bausumme und kommt für den Ausgleich der entstandenen Schäden auf. Das können zum Beispiel Mehrkosten sein, wenn ein anderer Bauträger gefunden werden muss, der das Projekt fertigstellt. Oft verlangen Banken, dass eine solche Deckung vorliegt, bevor sie eine Baufinanzierung auslegen.

Haben alle Bauträger eine solche Baufertigstellungsversicherung?

Nur sehr wenige Unternehmen schließen eine solche Police von sich aus ab, weiß Experte Schlüter. "Informierte Kunden können aber vor Vertragsabschluss darauf bestehen, dass der Projektentwickler für das Objekt eine Versicherung abschließt." Ein guter Rat für Bauherren: Sie sollten bei der Auswahl des Bauträgers darauf achten, ob er eine Police hat oder bereit ist, sie abzuschließen. Eine entsprechende Versicherung sagt etwas über die Seriosität eines Bauunternehmens aus. Versicherer bieten entsprechende Verträge erst nach eingehender Prüfung an und prüfen vor Vertragsabschluss die wirtschaftliche Leistungskraft des Unternehmens.

Wie können sich private Bauherren ansonsten schützen?

Der Bauherren-Schutzbund empfiehlt, auf einen ausgewogenen Zahlungsplan zu achten, um versteckte Vorauszahlungen zu vermeiden. "Sie sollten also nur das bezahlen, was an Leistung wirklich erbracht wurde", heißt es bei dem Verein, der private Bauherren berät. "Deswegen sollten Bauherren immer den Baufortschritt und die Fertigstellung des Bauwerks im Auge behalten. Als Richtwert gilt: Bis zur Rohbaufertigstellung sollte nicht mehr als etwa 50 Prozent der Gesamtbausumme gezahlt worden sein."

Manche Bauherren haben eine Bauleistungsversicherung. Hilft die?

Bei der Pleite eines Bauunternehmens nutzt dieser Vertrag nichts. Er zahlt bei Sturmschäden am halbfertigen Haus oder beim Diebstahl aus dem noch nicht bewohnten Gebäude, wenn beispielsweise Diebe die Heizkörper abschrauben. Diese Police kann ebenso wichtig sein wie eine Bauhaftpflichtdeckung, die bei Schäden an Dritten zahlt. Wer seinen Bau auch gegen Feuer absichern will, sollte sich einen Wohngebäudeversicherer suchen, der einen Rohbauschutz anbietet. Aber klar ist: Diese Verträge helfen nicht dabei, die Folgen der Pleite zu überwinden.