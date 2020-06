Wer derzeit in den Baumarkt will, muss viel Geduld mitbringen - und in der Schlange warten.

Zunächst einmal, und das ist ja gerade in einem Moment, in dem jeder zu jedem auf Abstand geht, nicht ganz unwichtig: Es gibt sehr viel Platz in diesem 20 000 Quadratmeter großen Baumarkt. An die 300 Einkaufswagen stehen am Eingang, und wenn keiner mehr dasteht, dann heißt das: Nichts geht mehr, der Laden ist voll.