Baugenehmigungen:Die Baubranche sieht schwarz

Kräne stehen auf einer Baustelle für Wohnhäuser in Hamburg.

Die Genehmigungen für den Bau neuer Wohnungen brechen erneut ein, das Ziel der Bundesregierung von 400 000 Wohnungen rückt in weite Ferne. So werden die "Wohnungsnot in Deutschland zementiert", warnt die Branche.