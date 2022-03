Es gab Zeiten, in denen sie sich gut verstanden haben: Russlands Ministerpräsident Wladimir Putin (r) und Josef Ackermann, der frühere Chef der Deutschen Bank.

Von Jan Diesteldorf und Meike Schreiber, Frankfurt

Der frühere Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann pflegte ein gutes Verhältnis zu Wladimir Putin. Kurz nach der Jahrtausendwende war das größte deutsche Geldhaus nach Osten aufgebrochen, durchaus motiviert auch von der damaligen Bundesregierung. Es ging darum, das "Haus Europa" zu vollenden, und natürlich half es da, dass sich Ackermann und Putin gut verstanden. Es lockte die Privatisierung von russischen Staatsbetrieben und natürlich die vermögende Oligarchen-Kundschaft, die es zu betreuen galt. Putin öffnete Türen, Ackermann konnte im Gegenzug Zugang zu Business-Elite in Deutschland vermitteln. Nach seinem Ausscheiden bei der Deutschen Bank 2012 bot Putin Ackermann sogar die Leitung des russischen Staatsfonds an, auf Anregung übrigens von Gerhard Schröder. Während sich der Altkanzler dann immer mehr in Abhängigkeit zu Putin begab, lehnte Ackermann den Job allerdings ab. Seine finnische Ehefrau Pirkko hatte ein Veto eingelegt.