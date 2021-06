Von Joachim Göres

Mit Balkon gesucht. So steht es fett gedruckt in einer Anzeige, mit der ein Paar eine Wohnung sucht. Auch wer eine Wohnung anbietet, weist bewusst auf einen Balkon hin. "Zu einer modernen Wohnung gehört ein Balkon. Wenn er fehlt, ist sie schlechter zu vermieten", sagt Andreas Steger, Bauleiter bei der Complett-Balcon-Construct GmbH aus Woltersdorf in Brandenburg. Durch die Pandemie hat sich die Wertschätzung für einen Balkon noch einmal erhöht, gerade bei denen, die in Quarantäne mussten und so zumindest ein bisschen an die frische Luft kamen.