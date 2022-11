Von Christian Bellmann, Köln

875 Euro statt bislang 690 Euro - so viel mehr hätte ein Rentner-Ehepaar mit einem 15 Jahre alten BMW X3 im kommenden Jahr für seine Autoversicherung zahlen müssen. Und das trotz verbesserter Schadenfreiheitsklasse, also der Anzahl der unfallfreien Jahre eines jeden Autofahrers. Mit dem vom Versicherer automatisch gewährten "Rabatt für treue Kunden" reduzierte sich die Summe immerhin auf 810 Euro.

Dass die Preise steigen, verwundert nicht, schließlich wird in diesen Tagen alles teurer. Doch die 810 Euro sind immer noch deutlich mehr als das, was ein Neukunde für einen identischen Vertrag zahlen müsste. Kunden, die ihrem Anbieter jahrelang treu geblieben sind, sollen also für ein gleiches Produkt deutlich mehr zahlen als Neukunden. Das dürfte für viele dieser treuen Kunden nur schwer vermittelbar sein.

Auch das Rentnerpaar wollte sich damit nicht abfinden und rief beim Versicherer an. Das Ergebnis nach gut einer Stunde in der Warteschleife: Nach den 690 Euro in diesem Jahr müssen sie für das kommende Jahr nur einen leicht erhöhten Beitrag von 700 Euro zahlen. Der Versicherer Admiral Direkt, der zur Itzehoer gehört, zeigte sich einsichtig.

Nach Ansicht von Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, hat das Ehepaar das gemacht, was Kunden nach einer Beitragserhöhung für ihre Kfz-Versicherung machen sollten: aktiv auf den Versicherer zugehen. "Ein einfacher Anruf bringt oft sehr viel", sagt Weidenbach. "Das Schlimmste, das man machen kann, ist zu schweigen und nichts zu unternehmen." Dass ein Versicherer von sich aus auf die Kunden zugeht, um sie auf billigere Angebote hinzuweisen, ist eher unwahrscheinlich.

Oft lässt der Versicherer mit sich reden und bietet auf Anfrage an, auf einen günstigeren Tarif oder einen Tarif zu den attraktiveren Neukunden-Konditionen umzusteigen. Das lohnt sich für den Kunden oft mehr, als die Versicherung zu kündigen und zu einem neuen Anbieter zu wechseln. In der Regel ist es auch im Sinne der Versicherer, wenn Kunden durch ein solches Entgegenkommen bleiben. Schließlich ist es teuer und aufwendig, neue Kunden zu gewinnen.

Nicht selten erfahren Kunden erst wenige Tage vor dem Stichtag 30. November, zu dem der Großteil der Kfz-Policen gekündigt werden kann, wie viel sie im Folgejahr für ihre Autoversicherung zahlen sollen. "Es gibt Versicherer, die lassen sich erstaunlich viel Zeit, um die Rechnung für das kommende Jahr zu verschicken", berichtet Wolfgang Schütz vom Vergleichsportal Verivox. Er rät Verbrauchern, denen eine Preiserhöhung ins Haus geflattert ist, beim Versicherer nachzuhaken. Wichtig: Wenn der Beitrag für die Kfz-Versicherung steigt, haben Kunden immer ein Sonderkündigungsrecht von vier Wochen - auch über den 30. November hinaus. Woran der Preisanstieg liegt, spielt dabei keine Rolle.

Die Kfz-Versicherer sind aktuell in einem Dilemma. Starke Preiserhöhungen bergen die Gefahr, dass Kunden kündigen und zu einem günstigeren Konkurrenten wechseln. Aktuell kommen die Versicherer aber um höhere Beiträge kaum herum. Im Marktdurchschnitt müsste das Beitragsniveau für 2023 um rund zehn Prozent steigen, wenn die Versicherer keine Verluste machen wollen, schätzt die versicherungsmathematische Beratungsfirma MSK.

Die Deutschen fahren wieder mehr Auto - und bauen mehr Unfälle

Das hat verschiedene Gründe: Nach den beiden recht schadenarmen Pandemie-Jahren 2020 und 2021 fahren die Deutschen wieder mehr Auto - und verursachen auch wieder mehr Schäden, die außerdem im Schnitt immer teurer werden. Das liegt an steigenden Ersatzteilpreisen und Werkstattkosten. Aber auch daran, dass zunehmend teure Technik in den Fahrzeugen verbaut ist, durch die Reparaturen immer teurer werden. Die seit diesem Jahr galoppierende Inflation verstärkt die Entwicklung noch einmal deutlich.

"Für Bestandskunden wird es deutlich teurer", sagt Schütz vom Vergleichsportal Verivox. "Die Preise für Neukunden steigen auch, aber moderater." Der Preisanstieg bei den Tarifangeboten für Neukunden liege im Vergleich zum Vorjahr bei rund drei Prozent, im günstigen Marktsegment bei rund vier Prozent.

Wenn es darum geht, den Beitragsanstieg der Kfz-Versicherung abzumildern, können Tarifanpassungen helfen, betont die Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten (BdV). Kunden, die eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen haben, brauchen diese vielleicht gar nicht mehr, wenn der Wagen in die Jahre gekommen ist. Gleiches gilt, wenn die Kinder inzwischen aus dem Haus sind und ein eigenes Auto haben. Können sie aus dem Fahrerkreis entfernt werden, sinkt der Beitrag. Auch eine Erhöhung der Selbstbeteiligung bringt eine Ersparnis. Wie bei allen Versicherungen gilt: Jährlich zu zahlen ist günstiger als vierteljährlich oder gar monatlich.

Vergleichsportale und Tarifrechner können helfen

Vor allem jüngere Kunden, die besonders viel für ihre Kfz-Police zahlen, sollten über den Abschluss eines Telematik-Tarifs nachdenken, bei dem eine besonders vorsichtige Fahrweise die Beiträge senkt, oft um bis zu 30 Prozent.

Wollen Verbraucher ihren Anbieter wechseln, sollten sie verschiedene Vergleichsportale nutzen wie Check24 und Verivox. Helfen können auch die Tarifrechner auf den Internetseiten von Gesellschaften, die nicht auf den Portalen Check24 und Verivox vertreten sind, rät Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. "Wie gut ein Vergleichsportal ist, hängt davon ab, wie groß die Marktabdeckung ist", sagt sie. Die ist teilweise gar nicht so groß. Deutschlands größter Autoversicherer HUK-Coburg ist auf keiner Plattform gelistet, gleiches gilt für eine ganze Reihe großer Anbieter. Außerdem: Die Plattformen sind rechtlich gesehen nichts anderes als Versicherungsmakler und leben von Provisionen, die von den Versicherern kommen.

Es hat wenig Sinn, den Wechsel des Anbieters noch ein paar Tage hinauszuzögern, in der Hoffnung, dass die Angebote dann noch günstiger werden, betont Schütz von Verivox. "Wer jetzt auf der Suche ist, sollte abschließen", sagt er. "Weiter warten bringt nichts."