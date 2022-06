Apple-Chef Tim Cook während der aufgezeichneten Präsentation der Entwicklerkonferenz in Cupertino neben neuen Apple-Laptops.

Apple präsentiert zwar einige Updates und ein paar neue Features, echte Sensationen bleiben auf der Entwicklerkonferenz der Kalifornier aber aus. Wichtiger ist wohl, was nicht erwähnt wurde.

Von Helmut Martin-Jung

Man könnte es auch großes Kino nennen: Apple lud zwar Entwickler zu seiner Konferenz, der World Wide Developer Conference (WWDC), an den Unternehmenssitz nach Cupertino ein. Die Show am Montagabend deutscher Zeit war allerdings nicht live, sondern vorher abgefilmt. Das kommt Apple ja auch entgegen, vermeidet es doch den ein oder anderen Lapsus auf der Bühne. Und man kann so einen Film auch wunderbar durchkomponieren. Das, worauf viele gewartet hatten, die gerüchteweise schon lange kolportierte Apple-Brille für erweiterte und virtuelle Realität, wurde gar nicht einmal erwähnt.