30. April 2019, 23:24 Uhr Quartalszahlen Apple übertrifft Erwartungen der Börse

Kunden laufen durch einen Apple-Store in New York.

Apple hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Während es beim iPhone und Mac-Computer im Jahresvergleich Umsatzrückgänge gab, legte das Geschäft mit iPads, Geräten wie Computer-Uhren und Kopfhörern sowie Online-Diensten zu.

Die Aktie legte im nachbörslichen Handel angesichts der übertroffenen Erwartungen zeitweise um fünf Prozent zu.

Apple hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Börse übertroffen. Zudem schüttet der iPhone-Konzern über einen Aktienrückkauf weitere 75 Milliarden Dollar an Anleger aus. Während es beim iPhone und Mac-Computer im Jahresvergleich Umsatzrückgänge gab, legte das Geschäft mit iPads, Geräten wie Computer-Uhren und Kopfhörern sowie Online-Diensten zu. Der Quartalsumsatz sank im Jahresvergleich zwar um fünf Prozent auf 58 Milliarden Dollar, lag aber über den Prognosen der Analsysten.

Apple war bereits im Weihnachtsquartal von einem Rückgang der iPhone-Verkäufe vor allem in China getroffen worden. Auch im vergangenen Vierteljahr schrumpfte das Geschäft in China: Von gut 13 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf nun 10,2 Milliarden Dollar. Der weltweite iPhone-Umsatz sank von 37,6 auf gut 31 Milliarden Dollar. Apple nennt keine Stückzahlen verkaufter Geräte mehr. Der Gewinn in dem Ende März abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal fiel im Jahresvergleich um 15,7 Prozent auf 11,56 Milliarden Dollar, wie Apple nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte.

Die Aktie legte im nachbörslichen Handel angesichts der übertroffenen Erwartungen und des Aktienrückkaufs zeitweise um fünf Prozent zu. Auch die Prognose für das laufende Quartal fiel höher aus als von Analysten erwartet. Im iPad-Geschäft legten die Erlöse binnen eines Jahres von rund vier auf 4,87 Milliarden Dollar zu. Apple hat inzwischen unter anderem ein neues Modell des teureren iPad Pro im Angebot. Das Service-Geschäft, zu dem unter anderem der Streaming-Dienst Apple Music sowie die Erlöse aus dem App Store und dem Speicherdienst iCloud gehören, wuchs von 9,85 auf 11,45 Milliarden Dollar. Mit der Apple Watch und den Kopfhörern AirPods ist Apple außerdem der erfolgreichste Hersteller von so genannten Wearables.