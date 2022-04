Von Björn Finke, Brüssel

Alex Agius Saliba sitzt in einem Sessel im Brüsseler Parlamentsgebäude. Er hat ein Eckbüro, zwölfter Stock, große Fenster, draußen blauer Himmel. Neben dem Europaabgeordneten stehen Koffer, weil er heute noch in seine Heimat Malta fliegen wird, zurück in den Wahlkreis. Auch Agius Saliba muss beim Packen immer an die ganzen Ladegeräte denken. "Ich habe fünf", sagt er. "Für das Handy, den Laptop, die Smartwatch, das Tablet, die Kopfhörer."