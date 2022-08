Zum Tod von Anshu Jain:Leidenschaftlich, intellektuell, gescheitert

Von Jan Diesteldorf und Meike Schreiber, Frankfurt

Am Morgen war noch Entschlossenheit. Da stand er am Tag seines letzten großen Auftritts als Mann an der Spitze auf der Bühne, sein Konterfei auf der riesigen Leinwand in der Frankfurter Messehalle: Eröffnungsrede der beiden Co-Vorstandschefs der Deutschen Bank zur Hauptversammlung im Mai 2015.

Anshu Jain begann, Jürgen Fitschen würde fortsetzen. Man sah Jain sprechen, aber hörte ihn nicht: Er redete auf Englisch, seiner Muttersprache, aus den Lautsprechern drang die Stimme eines Dolmetschers. "Wir sind davon überzeugt", übersetzte er Jain, "dass wir auf dem richtigen Weg sind." Es wirkte so, als habe ihn jemand nicht nur seiner Stimme, sondern auch seiner Kraft beraubt.

Jain und Fitschen hatten sich neue Pläne zurechtgelegt, mal wieder, und mühten sich, sie den Aktionären zu vermitteln. Die Bank umbauen, weniger Investmentbanking, weniger Mitarbeiter, geringere Kosten, die Postbank doch lieber verkaufen und vor allem: endlich die Altlasten der Finanzkrise beseitigen, Gerichtsverfahren abschließen, Frieden schließen mit den Aufsichtsbehörden. Der Weg der Deutschen Bank, das war allen im Saal klar, würde noch weit sein. Und er würde teuer werden. Auf die Reden folgte stundenlang Kritik der Aktionäre. Privatanleger und Großinvestoren rechneten mit dem Management ab. Jain saß bis nach 21 Uhr stumm da, während Fitschen und Aufsichtsratschef Paul Achleitner die Antworten gaben.

Der Tag endete mit einer Demütigung: Fast 40 Prozent der Aktionäre verweigerten den Chefs die Entlastung. Das bleibt im deutschen Aktienrecht ohne Folgen, ist aber ein Misstrauensvotum sondergleichen. Einen Konzern führen ohne den Rückhalt der Eigentümer? Schwierig. "Sie sagen es mir, wenn Sie meinen, dass ich nicht mehr der Richtige bin", sagte Jain an diesem Abend zu einem Aufsichtsratsmitglied.

Nie waren die Investmentbanker der Deutschen Bank erfolgreicher, zumindest dem Anschein nach

Gute zwei Wochen später war das Führungsduo Geschichte, endete nach 20 Jahren Anshu Jains Karriere bei der Deutschen Bank, verschwand mit ihm auch eines der Gesichter der Weltfinanzkrise von der deutschen Bildfläche. Jain, britisch-indischer Banker, ein Mann des Wertpapierhandels aus der Zeit der Wall-Street-Gigantomanie, hatte es bis ganz nach oben geschafft bei einer der größten Banken der Welt - und war gescheitert. In seine Zeit fielen die größten Gewinne, aber auch die gewaltigsten Strafzahlungen. Nie waren die Investmentbanker der Deutschen Bank erfolgreicher, zumindest dem Anschein nach, nie waren ihre Exzesse größer. Regenmacher, so wurden die Star-Händler früher genannt, sie konnten Geld regnen lassen. Aber sie waren es auch, die Millionenboni kassierten, während über der Bank schon Gewitter aufzogen, Milliardenverluste und Rekord-Bußgelder.

Jain, Anshuman mit Vornamen, wuchs in Jaipur und Delhi auf, sein Vater hatte im indischen Rechnungshof Karriere gemacht. Mit seiner Frau Geetika zog er zum Studium in die USA. Früh beschäftigte er sich mit Derivaten, komplizierten Finanzinstrumenten, mit denen man viel Geld verdienen, aber auch verlieren kann. Ende der 80er Jahre fing er bei der US-Investmentbank Merrill Lynch an, arbeitete für den erfolgreichen Derivate-Händler Edson Mitchell. Als Mitchell 1995 von der Wall-Street-Bank überraschend zum Branchen-Außenseiter wechselte, der die Deutsche Bank damals noch war, nahm er auch Jain mit, seinen erfolgreichsten Mitarbeiter, und beförderte ihn zum Chefhändler in seinem Londoner Büro.

Es war eine Zeit, in der bei der bislang eher konservativen Deutschen Bank eine Kultur der Gier einzog. Eine Kultur, die das schnelle Geld über das Wohl von Kunden und Firma stellte, und die dort bis heute nicht ganz verschwunden ist. "Play it fast and loose", war das Motto. Spiel es schnell und locker.

Als Mitchell 2000 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, ernannte Josef Ackermann, der damals für das Investmentbanking zuständig war, überraschend Anshu Jain zu dessen Nachfolger an der Spitze des Bereichs "Global Markets", in dem der Handel mit Anleihen, Währungen und Derivaten zusammengefasst war.

Jain verstand es, einen Schutzwall um sich zu bauen

Kannte sich Jain besonders gut mit Finanzprodukten besonders gut aus? War er ein "Superbanker", zu dem ihn später viele Porträt-Schreiber hochjubelten? Eher nicht. Die wahren Super-Händler schütteln damals eher belustigt den Kopf. Vom Risiko der Trades soll er nicht allzu viel verstanden haben. "Jain war genauso wenig wie Ackermann und letztlich auch Mitchell ein Banker, der die komplizierten Finanzprodukte selbst strukturierte. Er verkaufte sie nur, komme, was es wolle", schrieb der Journalist Dirk Laabs in seinem Buch "Bad Bank".

Und er hatte eines früh verstanden: Stets habe er einen "Schutzwall" hochgezogen, so Laabs, zwischen sich und den Trades, keine "Fingerabdrücke", keine "Spuren". Auf unerklärliche Weise wurden später auch zahlreiche E-Mails und Tonbänder gelöscht. Und obwohl Jains Bereich bald darauf in der Finanzkrise für die großen Verluste verantwortlich war, wodurch die Bank längst nachhaltig geschwächt war, stieg er weiter auf. Erst zum Vorstand, zuständig für das Investmentbanking, und 2012 zum Co-Chef der Bank. In Nachfolge von Ackermann und an der Seite von Jürgen Fitschen, der so etwas wie das brave Gesicht der Bank sein sollte.

Zwar soll Ackermann, der Jain zuvor stets gewähren ließ, sich dann gegen ihn und für Ex-Bundesbankpräsident Axel Weber als Nachfolger ausgesprochen haben. Gegen "Anshus Army" aber konnte sich auch Josef Ackermann nicht durchsetzen: Jains Machtbasis, Gefolgsleute aus dem Handel, die vor allem an den nächsten Bonus-Scheck dachten, drohten damit, die Bank zu verlassen und Erträge mitzunehmen. Sie hievten Jain damit quasi auf den Chefposten.

Und Paul Achleitner, der gleichzeitig Chef des Aufsichtsrats wurde? Er hielt wie gewünscht die Hand über dem aufgeblähten Investmentbanking. Und statt ausreichend in die marode EDV zu investieren und die Bank wetterfest zu machen für die strengeren Anforderungen der Regulierungsbehörden, steckten Jain und Achleitner die Milliarden aus einer Kapitalerhöhung vor allem in den vergeblichen Kampf um Marktanteile an der Wall Street.

Und war Jain nicht sogar der Beste, die Finanzkrise aufzuarbeiten?

Jain lerne bereits Deutsch, ließen die PR-Leute der Bank frühzeitig verbreiten, und ziehe nach Frankfurt. Er kam freundlich rüber, trug Rucksack, was wohl seine Bodenständigkeit demonstrieren sollte. In Interviews beschrieb er seinen genügsamen Lebensstil: Jain machte sich entgegen dem Klischee nicht viel aus Luxus und Protz.

Und war er, der Geläuterte, nicht sogar der Beste, die Finanzkrise aufzuarbeiten? Weil er wusste, wo der Unrat vergraben war? Eine grandiose Fehleinschätzung, wie sich schon kurz darauf zeigte. Oder aber ein Machtinstrument. "Anshu hat alles für Paul getan, weil er wusste, Paul kann jederzeit den Daumen heben oder senken", erinnert sich ein altgedienter Deutschbanker, der Jain gut kannte.

Dass Achleitner die Führungsriege um Jain viel zu früh von der Verantwortung im Skandal um manipulierte Zinssätze freisprach, weckte indes erst recht das Misstrauen der Finanzaufseher. Im Mai 2015 rechnete Bafin-Aufseherin Frauke Menke in einem Schreiben an den Aufsichtsrat mit Jain und zahlreichen Vorstandskollegen ungewöhnlich deutlich ab, sie hätten bei der Libor-Manipulation viel zu lang weggeschaut. Als dann auch noch herauskam, dass die Bank bis 2015 in Geldwäsche in Russland verwickelt war, war die Führung nicht mehr zu halten. Nicht nur die Aufsicht, auch wichtige Anteilseigner verlangten von Achleitner die Ablösung von Jain. "Er war erschüttert, weil ihm die Hauptversammlung demonstriert hat, dass seine Zeit, bei der Deutschen Bank abgelaufen war", erinnert sich ein Aufsichtsrat. Danach konnte Jain nicht mehr so richtig Fuß fassen. Er führte als "President" die Geschäfte bei Cantor Fitzgerald, einem Brokerhaus aus den USA, aber eher eines aus der zweiten Reihe.

2017 wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Nach langer Krankheit starb Jain am 13. August im Alter von 59 Jahren. Sein Nachfolger Christian Sewing würdigte Jain als "leidenschaftlichen und intellektuell brillanten Manager", der viele mit seiner Energie und Loyalität zur Deutschen Bank beeindruckt habe. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten seiner Ehefrau, seinen Kindern und seiner Mutter".