Hans Grieger dachte, besser wird es nicht. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon länger nach einem Investment für die Zukunft gesucht, als er auf die Grüne Werte Gruppe stieß. Sie betreute eine Kraft-Wärme-Anlage in Bayern, eine Biogas- und Kraft-Wärme-Anlage in der Nähe von Bologna und eine Biogasanlage in Lettland. Weitere Projekte sollten später hinzukommen. Das Versprechen damals: Für das Investment sollte es bis zu sieben Prozent Zinsen im Jahr geben. In Niedrigzins-Zeiten ein gutes Angebot, fast schon zu gut.