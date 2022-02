Von Paulina Würminghausen

Eigentlich ist Simin Heuser eher langweilig, sagt sie selbst - zumindest, wenn es ums Geld geht. Obwohl sie erst 26 ist, denkt sie schon jetzt über ihre Rente nach und ob diese später wohl zum Leben reichen wird. Ihr Fazit: Wohl eher nicht. Deswegen legt sie ihr Geld an der Börse an und möchte es am liebsten die nächsten zehn, 20 Jahre nicht anfassen. Sie investiert vor allem in Exchange Traded Funds (ETFs) und Fonds, also in ganz verschiedene Unternehmen auf einmal und streut so das Risiko, wie es in Börsensprache heißt. Nebenbei hat sie einen ordentlichen Notgroschen zusammengespart, um nicht plötzlich doch noch auf ihr investiertes Geld zugreifen zu müssen. Kurzum: Die 26-Jährige macht quasi alles richtig, was man aus Expertensicht beim Anlegen richtig machen kann. Das spiegelt sich auch in ihrem Depot wider. "Es läuft eigentlich ganz gut", sagt sie bescheiden.