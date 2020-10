Die Corona-Krise und der geplante Abbau von insgesamt 15 000 Jobs haben den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. In den ersten neun Monaten machte der Flugzeugbauer ein Verlust vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 2,2 Milliarden Euro, wie der französisch-deutsche Konzern am Donnerstag in Toulouse mitteile. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres hatte Airbus operativ 3,4 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. In dem Verlust enthalten sind jedoch auch Rückstellungen von 1,2 Milliarden Euro für den Stellenabbau, mit dem sich Airbus auf eine längere Absatzkrise einstellt.

Der Umsatz lag von Januar bis September mit 30,2 Milliarden Euro um mehr als ein Drittel unter dem Vorjahresniveau. Viele Fluggesellschaften verschieben die Abnahme bereits bestellter Flugzeuge oder stornieren Bestellungen, weil ihnen angesichts des brachliegenden Flugverkehrs das Geld auszugehen droht. Von Januar bis September lieferte Airbus nur noch 341 zivile Flugzeuge aus, 40 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. 135 fabrikneue Maschinen, die von den Kunden bisher nicht abgenommen wurden, standen Ende September immer noch auf Halde.

Im dritten Quartal brach der Umsatz allerdings nur noch um 27 Prozent ein. "Nach neun Monaten sehen wir Fortschritte bei der Anpasssung unseres Geschäfts an das neue Corona-Marktumfeld", sagte Airbus-Chef Guillaume Faury. Dass der Konzern die voraussichtlichen Kosten für den Stellenabbau nun beziffern könne, zeige, dass man in den Gesprächen mit den Arbeitnehmern gut vorankomme. Er rechne jedoch damit, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis sich die Luftfahrt von der Krise erholt. Wegen der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie wagt er deswegen keine weitere Prognose für das laufende Jahr.